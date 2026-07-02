Ποινικούς ανακριτές για τις έρευνες στη βάση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία», αναμένεται να διορίσει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναμένεται να είναι πολυμελής.

Στο πόρισμά η Αρχή κατά της Διαφθοράς, εντοπίζει - στη βάση του ισοζυγίου πιθανοτήτων - τη διάπραξη ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων από 15 νομικά και φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

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