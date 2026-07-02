Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά παράλια. Ενώ παράλληλα αναμένεται ομίχλη στο εσωτερικό, και η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς. Αύριο η θερμοκρασία θα επικρατήσεις στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.

Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό, σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς και τοπικά μεταβλητούς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μεχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά, παραμένοντας όμως λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και το πρωί τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να ενισχυθούν αργότερα σε μέτριους, 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυρούς, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, προοδευτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

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