Την πρώτη δοκιμαστική πτήση πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης το ελικόπτερο της Αστυνομίας "Αχιλλέας" στο ελικοδρόμιο που διαμορφώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Συγκεκριμένα, ο χώρος στάθμευσης πλησίον της αίθουσας Τύπου επαναλειτουργεί ως ελικοδρόμιο, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υπηρεσιακές δυνατότητες της Αστυνομίας.

Για τον σκοπό αυτό, μέλη της φρουράς του Προέδρου και το πλήρωμα του ελικοπτέρου προχώρησαν σε πεντάλεπτη δοκιμαστική πτήση για αναγνώριση της περιοχής.

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