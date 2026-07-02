Ο Επισμηναγός ε.α. Στέφανος Καραβίδας εκτίμησε ότι η συζήτηση γύρω από τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα συχνά κινείται ανάμεσα στην υπερβολή και την υποτίμηση, τονίζοντας πως η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση. Αναφερόμενος στο υπό ανάπτυξη τουρκικό μαχητικό KAAN (TF-X), σημείωσε ότι δεν πρόκειται για ένα θεωρητικό πρόγραμμα, καθώς ήδη πραγματοποιούνται πτητικές δοκιμές με πρωτότυπα αεροσκάφη.

Όπως ανέφερε, ακόμη και αν υλοποιηθεί μόνο μέρος των τουρκικών σχεδιασμών, η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την Ελλάδα, καθώς το νέο αεροσκάφος θα μπορεί να μεταφέρει οπλικά συστήματα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, ενισχύοντας κυρίως το αριθμητικό ισοζύγιο αεροπορικής ισχύος υπέρ της Τουρκίας.

Ο κ. Καραβίδας επισήμανε ότι οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και γύρω από το Ιράν απέδειξαν πως, πέρα από την τεχνολογική υπεροχή, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι αριθμοί, ιδιαίτερα σε πολεμικές αναμετρήσεις μεγάλης διάρκειας.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, έως το τέλος της δεκαετίας η Τουρκία ενδέχεται να διαθέτει περίπου 300 μαχητικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων εκσυγχρονισμένων F-16, Eurofighter και του υπό ανάπτυξη KAAN, ενώ παράλληλα επενδύει σε εγχώρια ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης, νέα δίκτυα διοίκησης και ελέγχου και εγχώρια προγράμματα εκσυγχρονισμού των F-16.

Αντίθετα, όπως είπε, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να διαθέτει περίπου 170 έως 200 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών F-16 Viper, Rafale και F-35, γεγονός που -κατά την άποψή του- δημιουργεί αριθμητική ανισορροπία, ακόμη κι αν η Ελλάδα διατηρεί ποιοτική υπεροχή.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να εφησυχάζει, επισημαίνοντας πως υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τουρκία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε κρίσιμους τομείς, όπως τα ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης, η αντοχή υλικών και τα ηλεκτρονικά συστήματα. «Ακόμη και τα μισά από όσα έχουν ανακοινώσει να ισχύουν, πρόκειται για σοβαρή εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κύπρος θα πρέπει να ενταχθεί στον συνολικό σχεδιασμό του αεροπορικού ισοζυγίου Ελλάδας-Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αρκεί η ποιοτική υπεροχή των ελληνικών αεροσκαφών, αλλά απαιτείται και επαρκής αριθμός μέσων ώστε να μπορούν να καλυφθούν ταυτόχρονα οι ανάγκες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη τουρκικού κινητήρα για το KAAN, εξήγησε ότι η κατασκευή κινητήρα αποτελεί μία από τις δυσκολότερες τεχνολογικές προκλήσεις στην αεροναυπηγική. Εκτίμησε ότι, σύμφωνα με τον τουρκικό σχεδιασμό, ο εγχώριος κινητήρας δεν αναμένεται να ωριμάσει πριν από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, ενώ προσωπικά εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Ωστόσο, τόνισε ότι οι πρώτες εκδόσεις του αεροσκάφους μπορούν να αξιοποιήσουν υπάρχοντες κινητήρες, γεγονός που επιτρέπει στο πρόγραμμα να συνεχίσει την ανάπτυξή του.

Σε ό,τι αφορά την πιθανή έγκριση πώλησης μαχητικών Lockheed Martin F-35 Lightning II στην Τουρκία, ο κ. Καραβίδας εκτίμησε ότι η διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς απαιτούνται συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ακόμη και στην περίπτωση αντιδράσεων από το Κογκρέσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διαθέτει τη δυνατότητα άσκησης βέτο, γεγονός που δυσκολεύει την ανατροπή μιας τέτοιας απόφασης. Για τον λόγο αυτό εξέφρασε την εκτίμηση ότι, τελικά, η διαδικασία ενδέχεται να προχωρήσει.

Τέλος, σχολίασε πρόσφατο περιστατικό σε αεροπορική έκθεση στην Τουρκία, όπου η παρουσία Έλληνα αξιωματικού στον ίδιο χώρο με εκπρόσωπο του ψευδοκράτους προκάλεσε αντιδράσεις. Όπως είπε, δημιουργήθηκαν υπερβολικές εντυπώσεις περί έμμεσης αναγνώρισης του ψευδοκράτους, κάτι που -κατά την άποψή του- δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι ο Έλληνας αξιωματικός βρισκόταν εκεί αποκλειστικά για συλλογή πληροφοριών και ότι δεν προκύπτει κανένα ζήτημα αναγνώρισης.

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