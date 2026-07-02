Ενστάσεις για τη σύνθεση της ομάδας των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που διορίστηκε για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» διατυπώνει ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι, εκ πρώτης όψεως, πρόκειται για «πολύ καλή ομάδα ως σύνολο». Ωστόσο, εκφράζει επιφύλαξη σε σχέση με τη συμμετοχή του καθηγητή Μυλωνόπουλου, σημειώνοντας ότι, εάν είχε διατελέσει δικηγόρος του Ζολώτα, τότε ενδέχεται να προκύπτει ζήτημα κωλύματος.

Παράλληλα, αναφέρει ότι αναμένει τη δημοσιοποίηση των όρων εντολής της ανακριτικής ομάδας, ενώ υποστηρίζει ότι το ζήτημα της τελικής απόφασης για ενδεχόμενη ποινική δίωξη εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα, όπως και τυχόν διορισμός κατηγόρου.

Ο κ. Κληρίδης προσθέτει ακόμη ότι έχει λάβει επιβεβαίωση πως ο καθηγητής Μυλωνόπουλος υπήρξε δικηγόρος του Ζολώτα και, εφόσον αυτό ισχύει, χαρακτηρίζει τον διορισμό του ως «λανθασμένη επιλογή».



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Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δικηγόρος Χριστόφορος Χριστοφή, ο οποίος σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι προκύπτει «σοβαρό κώλυμα» για τη συμμετοχή του καθηγητή Χρίστου Μυλωνόπουλου στην ομάδα των ποινικών ανακριτών. Όπως αναφέρει, ο καθηγητής είχε εκπροσωπήσει νομικά τον Μιχάλη Ζολώτα στις διαδικασίες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα για την υπόθεση Focus και εκφράζει την άποψη ότι ανακύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί και η συγκεκριμένη υπόθεση.









Υπενθυμίζεται ότι τους ποινικούς ανακριτές που θα διερευνήσουν τυχόν αδικήματα που προκύπτουν από όσα καταθέτει στο βιβλίο του "Κράτος Μαφία" ο Μακάριος Δρουσιώτης, μετά και το σχετικό πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, διόρισε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως είπε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Η ομάδα θα απαρτίζεται από τους: Βασίλειο Σκουρή, που τίθεται ως επικεφαλής της ομάδας, τον Χρίστο Μυλωνόπουλο, τον Σωτήρη Λιασίδη, τον Νικόλα Κουρσάρη και τον Δημήτρη Τσολακίδη.

Η θητεία τους θα είναι εξάμηνη με δυνατότητα παράτασης, αν ζητηθεί.