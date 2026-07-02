Σε κλιμάκωση των μέτρων προχωρούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ, ανακοινώνοντας ότι από την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 07:00, οι βάρδιες στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, όπως γνωστοποιούν με επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ. Παράλληλα, ενημερώνουν ότι από την ίδια ημερομηνία δεν θα πραγματοποιούνται προσθέσεις και αφαιρέσεις μονάδων από το σύστημα ηλεκτρισμού.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική πρόοδος στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΑΗΚ και ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το χρονικό περιθώριο που δόθηκε μετά τις προηγούμενες στάσεις εργασίας.

Στην επιστολή τους εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι αυτή οφείλεται στην έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και στην αδράνεια των αρμόδιων φορέων.

Όπως αναφέρουν, «η οδυνηρή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τις αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και την οικονομία του τόπου, συνεχίζεται με δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία και της Αρχής».

«Η Πολιτεία θα έπρεπε να ασχολείται με όσα επιβάλλεται να γίνουν για να εξασφαλίσει την επάρκεια ηλεκτρισμού, την ασφάλεια εφοδιασμού, τη στήριξη των καταναλωτών, φωτοβολταϊκά πραγματικά για όλους και τη μείωση του κόστους στον καταναλωτή», σημειώνουν στην επιστολή.

«Στις προηγούμενες στάσεις εργασίας σας μεταφέραμε την αποφασιστικότητα του προσωπικού να συνεχίσει να αγωνίζεται για την προστασία και διαφύλαξη του Οργανισμού μας, προς όφελος της Οικονομίας του Τόπου και των Καταναλωτών», προσθέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Παρόλο ότι δώσαμε αρκετή πίστωση χρόνου, δεν υπήρξε καμία κινητικότητα για επίλυση των προβλημάτων, τα οποία διαχρονικά προβάλαμε και επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του Οργανισμού μας, το κόστος ηλεκτρισμού, καθώς και την επάρκεια», καταλήγουν.

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Πηγή: ΚΥΠΕ