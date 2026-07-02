Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, για όλο τον μήνα Ιούλιο, θα συνεχιστεί η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία:

Γέρι

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Δημήτρη Χριστόφια.

Εκατέρωθεν των Λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Αθαλάσσας, μέχρι τα όρια της Οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ

Λεμεσός:

Περιοχή μεταξύ των Οδών Θεόδωρου Ποταμιάνου, Παναγιώτη Σέκκερη, Ρήνου, Γεώργιου Αβέρωφ, Πάφου και Λεωφόρου Ομονοίας

Εκατέρωθεν της Μαρίνου Γερουλάνου από το ύψος της Λεωφόρου Ομονοίας μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού

Άγιος Τύχωνας-Παρεκκλησιά-Πύργος

Νότια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας Λεμεσού από το ύψος της Οδού Αγίας Βαρβάρας μέχρι και το ύψος της Οδού Χειμάρας

Αμμόχωστος:

Παραλίμνι

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Κάππαρη από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Τριάδας μέχρι το ύψος της Οδού Λευκάδας

Πρωταράς

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο από το ύψος της Λεωφόρου Πρωταρά μέχρι το ύψος της Οδού Κόννου

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο από το ύψος της Λεωφόρου Περνέρα μέχρι και το ύψος της Οδού Προφήτη Ηλία

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Περνέρα

Υπενθυμίζουμε πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

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