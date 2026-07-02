Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑ Λάρνακας) πληροφορεί το κοινό ότι σήμερα 02 Ιουλίου, από το πρωί μέχρι τις 15:00, θα υπάρχει διακοπή της παροχής πόσιμου νερού στην τουριστική περιοχή, της επαρχίας Λάρνακας, από το λιμάνι μέχρι την παραλία ΚΟΤ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης δικτύου.

Ο ΕΟΑΛ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών, μέχρι την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης, ενώ σημειώνεται ότι η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που μαστίζει τον τόπο μας.

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

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