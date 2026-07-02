Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 46χρονου, στη βάση δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του, στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην επαρχία Αμμοχώστου,

Ο 46χρονος ανακρινόμενος φέρεται να παραδέχτηκε τη διάπραξη άλλων εννέα υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, σύνολο έντεκα, στην επαρχία Αμμοχώστου, που διαπράχθηκαν μεταξύ Μαρτίου και 1ης Ιουλίου.

Σήμερα, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώαστου για σκοπούς προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις