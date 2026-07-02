Με γραπτή δήλωση του ο Προέδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έκφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Νίκου Σιακόλα, ενός πρωτοπόρου και διακεκριμένου μέλους της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου. Παράλληλα έστειλε τα συλλυπητήρια του και της Κυβέρνησης προς τους οικείους του.

Στην ανακοίνωση αναφέρει «ο Νίκος Σιακόλας άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στα επιχειρηματικά δρώμενα της πατρίδας μας με έντονη δραστηριότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, που διήρκησε πέραν των επτά δεκαετιών. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα μας με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Γνωστός και για το φιλανθρωπικό του έργο και την προσφορά του στα κοινά, ο Νίκος Σιακόλας κληροδοτεί στην κυπριακή κοινωνία σημαντικά έργα κοινής ωφελείας.»

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