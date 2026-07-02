Μετά από ανάρτηση του 15χρονου Παντελεήμονα στην πλατφόρμα του TikTok σχετικά με την απόρριψή του από Αθλητικό Λύκειο, δημιουργήθηκαν διάφορα ερωτήματα και ανησυχίες γύρω από το ζήτημα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ίδιος αλλά και ο θείος του σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Παντελεήμονας ξεκίνησε το ταξίδι του στον αθλητισμό από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Κάτι που δεν θα ήταν εύκολο ούτε για τον ίδιο ούτε και για τους γονείς του.

Φοίτησε για τρία χρόνια στο Λανίτειο Αθλητικό Γυμνάσιο και κατέκτησε φέτος την 1η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα στην κατηγορία U15, συνδυάζοντας παράλληλα το άθλημά του με το σχολείο και το φροντιστήριο.

«Μοναδικός στόχος ήταν να συνεχίσω φυσιολογικά στο Αθλητικό Λύκειο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι «ο Παντελεήμων δεν ζήτησε ποτέ προνόμια. Ζήτησε μόνο να κριθεί δίκαια».

Η αίτησή του για εισαγωγή σε Αθλητικό Λύκειο απορρίφθηκε, με την αιτιολογία ότι δεν πληροί τα κριτήρια. «Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται ο πρωταθλητής Κύπρου στην κατηγορία U15 να θεωρείται ότι δεν πληροί τα κριτήρια; Αν δεν μπορεί ο πρώτος της Κύπρου, ποιος τότε;» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο 15χρονος Παντελεήμονας ανέφερε με απογοήτευση πως υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ του Οργανισμού και του Υπουργείου, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην αντιμετωπίζονται δίκαια.

Όπως τόνισε και το συγγενικό πρόσωπο του παιδιού στην ανάρτησή του στο Facebook, «το μήνυμα που στέλνουμε στα παιδιά μας είναι ότι ακόμη κι όταν δουλεύεις, ακόμη κι όταν γίνεσαι πρωταθλητής, μπορεί κάποιος να σου κλείσει την πόρτα».

Κλείνοντας, ο μικρός Παντελεήμονας απευθύνθηκε στον ΠτΔ και στην κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, διερωτώμενος: «Θα θέλατε να κάνουν έτσι στο παιδί σας;»

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