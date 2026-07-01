Διαχειρίσιμη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση παρά το οδόφραγμα Αστρομερίτη, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν με τις τελικές κατασβέσεις.

Νωρίτερα, στην πυρκαγιά ανταποκρίθηκαν πυροσβεστικοί σταθμοί της Λευκωσίας, οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, καθώς και πτητικά μέσα που βρίσκονταν σε περιπολία και πραγματοποίησαν ρίψεις νερού. Παράλληλα, ενημερώθηκαν και απέστειλαν δυνάμεις το Τμήμα Δασών και η Πολιτική Άμυνα.

Διαβάστε επίσης: Από άναμμα φούρνου σε οικία η φωτιά στη Σιά - Παραδέχθηκε ο παραβάτης