Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες Τετάρτη το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμμια 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των δυο εξαιρετικά φονικών και καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτίριο, στην Κάτια Λα Μαρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου, 7,2 και 7,5 βαθμών, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους, κατά τον ακόμη μη οριστικό επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντελσί Ροντρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος, δηλώνοντας ότι «η ψυχή της χώρας είναι ραγισμένη από τις ανθρώπινες απώλειες».

Στις πληγείσες περιοχές, ιδιαίτερα στην πόλη Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, χιλιάδες κτίρια έχουν χαρακτηριστεί με το γράμμα «D» (deceased), ένδειξη ότι έχουν ερευνηθεί χωρίς να εντοπιστούν επιζώντες.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα συντρίμμια

Οι διασώστες αναφέρουν ότι οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται δραματικά μετά τις πρώτες 72 ώρες από την καταστροφή, με πολλές επιχειρήσεις πλέον να εστιάζουν στην ανάσυρση σορών.

«Ο χρόνος δεν χάνεται εκεί όπου δεν υπάρχει πια ελπίδα να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι», δήλωσε ο συντονιστής ισπανικής ομάδας διάσωσης, περιγράφοντας τις εξαντλητικές προσπάθειες στα συντρίμμια.

Ωστόσο, έχουν υπάρξει και μεμονωμένες ιστορίες επιβίωσης, όπως η διάσωση ενός τρίχρονου αγοριού έξι ημέρες μετά τον σεισμό.

Σε άλλες περιπτώσεις, κάτοικοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους όταν ομάδες διάσωσης ενημέρωσαν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη ζωής κάτω από τα ερείπια, παρά τις αρχικές ενδείξεις.

Δραματική έλλειψη τροφίμων

Οι δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, κατέστρεψαν ολόκληρες γειτονιές στη Βενεζουέλα, η οποία αντιμετωπίζει δεκαετίες οικονομικής κρίσης που έχει διαλύσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες υγείας.

Η χώρα βρίσκεται σε εύθραυστη μεταβατική περίοδο έξι μήνες μετά την απομάκρυνση του ηγέτη Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον στρατηγό Φράνσις Ντόνοβαν, επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, περίπου 2.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί και υποστηρικτικό προσωπικό συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Διεθνείς ομάδες διάσωσης έφτασαν από όλο τον κόσμο για να ανασύρουν επιζώντες, ενώ οι κάτοικοι είναι εξοργισμένοι από την απουσία του κράτους μετά την καταστροφή.

Με την καθημερινή ζωή κατεστραμμένη, η προσοχή στρέφεται πλέον στην επιβίωση. Πολλοί είναι άστεγοι και τα τρόφιμα και το νερό λιγοστεύουν.

«Δίνουν προμήθειες εδώ, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι σχεδόν σκοτώνονται για φαγητό», είπε η 18χρονη Ντανιέλα Αρμάς, πωλήτρια στη Λα Γκουάιρα, αφού περίμενε για βοήθεια σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης.

Υπάρχουν εκτεταμένες κλοπές και λεηλασίες, ενώ την Τετάρτη συνελήφθησαν τέσσερις αστυνομικοί επειδή πιάστηκαν από κατοίκους να κλέβουν αντικείμενα από τα ερείπια.

«Η κατάσταση είναι αρκετά κρίσιμη», είπε η Λία Ποτζό, επικεφαλής αποστολής της Βενεζουέλας για τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

Οι ουρές για βοήθεια μεγαλώνουν καθημερινά, με πολλούς να επιβιώνουν χάρη στην καλή θέληση εθελοντών και δωρεών από άλλους πολίτες.

«Εδώ δεν παίρναμε τίποτα μέχρι χθες που άρχισαν να φέρνουν νερό», είπε η 56χρονη Φατίμα Μπεροτεράν, που κοιμάται με την οικογένειά της σε πάρκινγκ από τότε που το σπίτι τους σε πολυκατοικία στη Λα Γκουάιρα κατέρρευσε.

«Νιώθω ενοχές όταν τρώω, γιατί κάθε φορά που τρώω σκέφτομαι ότι κάποιος δεν έχει τίποτα να φάει», είπε η Αϊσμάρ Λόπες, μια νεαρή γυναίκα που μεταφέρει σπιτικά γεύματα σε αρκετά καταφύγια.

Προειδοποιήσεις για εξάρσεις ασθενειών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί επίσης για αυξημένο κίνδυνο επιδημιών, λόγω της κατάρρευσης των υγειονομικών υπηρεσιών και των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού πριν τον σεισμό.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Κρίστιαν Λίντμαγιερ, δήλωσε ότι το σύστημα υγείας της χώρας βρίσκεται υπό «ακραία πίεση», επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί δραματικά μετά την καταστροφή.

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα από προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών εικόνων της NASA εκτιμούν ότι περίπου 58.870 κτήρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

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Πηγή: AFP, ΕΡΤ