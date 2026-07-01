Από άναμμα φούρνου σε οικία για το ψήσιμο φαγητού προκλήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην τοποθεσία «Κάραβες» της κοινότητας Σιας, στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Όπως αναφέρεται, ο παραβάτης παραδέχθηκε το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και θα καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υππενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στις 14:30 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:10, χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων. Από τη φωτιά κάηκε έκταση τριών δεκαρίων με πεύκα και άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 35 μέλη του Τμήματος Δασών με επτά πυροσβεστικά οχήματα, ένα βυτιοφόρο όχημα και δύο προωθητές γης. Παράλληλα, συνέδραμαν τέσσερα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές της περιοχής με τρεις γεωργικούς ελκυστήρες και δύο εκσκαφείς.







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