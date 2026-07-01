Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) στην τοποθεσία «Κάραβες» της κοινότητας Σιάς, στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Η φωτιά ξέσπασε στις 14:30 και κατασβέστηκε στις 15:10, αφού κατέκαψε έκταση περίπου τριών δεκαρίων με πεύκα και άγρια θαμνώδη βλάστηση.



Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 35 άτομα του Τμήματος Δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 1 βυτιοφόρο όχημα και 2 προωθητές γης, καθώς επίσης 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και εθελοντές από την γύρω περιοχή με 3 γεωργικούς ελκυστήρες και 2 εκσκαφείς.



Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.



*Φωτογραφία αρχείου



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