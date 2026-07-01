Απόψε, ο καιρός θα παραμένει κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σάββατο και την Κυριακή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες την Κυριακή δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Διαβάστε επίσης: Στη Βουλγαρία η ταφή των δύο παιδιών που «έσβησαν» μέσα στο αυτοκίνητο