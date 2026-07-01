Το πρόβλημα των επικίνδυνων και γερασμένων οικοδομών στην Κύπρο αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί την κοινωνία και τις Αρχές τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΤΕΚ, Ανδρέα Θεοδότου. Όπως ανέφερε, η χώρα διαθέτει μεγάλο αριθμό παλαιών κτιρίων, πολλά από τα οποία ανεγέρθηκαν μετά την τουρκική εισβολή με μέτριας ποιότητας υλικά και χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η απουσία κουλτούρας συντήρησης των οικοδομών.

Ο κ. Θεοδότου σημείωσε ότι όσο περνούν τα χρόνια τα κτίρια θα γίνονται ολοένα και πιο ευάλωτα, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά με επικίνδυνα μπαλκόνια και άλλες φθορές θα συνεχιστούν εάν δεν ληφθούν μέτρα. Όπως είπε, απαιτείται συνολική διαχείριση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, με πρώτο βήμα τη δημιουργία ενός μητρώου όλων των πολυκατοικιών και την κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με την κατάστασή τους.

Εξήγησε ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία η Πολιτεία θα γνωρίζει ποιες οικοδομές είναι σε καλή κατάσταση, ποιες χρειάζονται συντήρηση και ποιες είναι επικίνδυνες, ώστε να μπορεί να προγραμματίζει τις παρεμβάσεις της. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να λαμβάνουν τεχνικές συμβουλές από μηχανικούς για τις εργασίες που πρέπει να προηγηθούν, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Όπως ανέφερε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο να γίνουν εξαρχής όλες οι επιδιορθώσεις, αλλά να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα οι άμεσοι κίνδυνοι, όπως η απομάκρυνση επικίνδυνων μπαλκονιών ή η αποκατάσταση σημείων από όπου ενδέχεται να αποκολληθούν κομμάτια σκυροδέματος και να τραυματίσουν ενοίκους ή περαστικούς. Στη συνέχεια, πρόσθεσε, μπορούν να προχωρούν σταδιακά και οι υπόλοιπες εργασίες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ υπενθύμισε ότι η ευθύνη για τη συντήρηση των οικοδομών ανήκει πρωτίστως στους ιδιοκτήτες. Όταν όμως αυτοί δεν προχωρούν στις απαιτούμενες ενέργειες, τότε παρεμβαίνουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), οι οποίοι εντοπίζουν τις επικίνδυνες οικοδομές, ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες και τους καλούν να ορίσουν μηχανικό για την εκπόνηση μελέτης και την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών. Σε περίπτωση αδράνειας, οι ΕΟΑ μπορούν να προχωρούν στις εργασίες και στη συνέχεια να διεκδικούν το σχετικό κόστος.

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες των ΕΟΑ ότι τους ανατέθηκαν αρμοδιότητες χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία, ο κ. Θεοδότου παραδέχθηκε ότι οι ανησυχίες τους είναι δικαιολογημένες, τονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η σχετική νομοθεσία. Όπως είπε, απαιτείται να δοθούν στους Οργανισμούς οι αναγκαίες εξουσίες ώστε να μπορούν να επιβάλλουν αποτελεσματικά τον νόμο και να αντιμετωπίζουν άμεσα τις επικίνδυνες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το υφιστάμενο πλαίσιο παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερούν οι παρεμβάσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών ή επειδή δεν είναι εφικτή η επίδοση ειδοποιήσεων σε όλους τους συνιδιοκτήτες. Πρότεινε, μεταξύ άλλων, η ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην πολυκατοικία να θεωρείται επαρκής ενημέρωση σε περιπτώσεις επικινδυνότητας, ενώ υποστήριξε ότι οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν άμεσα σε εργασίες άρσης του κινδύνου, όπως η αποξήλωση ή η στήριξη επικίνδυνων μπαλκονιών, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η συναίνεση των ιδιοκτητών ή δικαστικό διάταγμα, όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο κ. Θεοδότου υπογράμμισε ακόμη ότι, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Κύπρο δεν έχει αναπτυχθεί κουλτούρα συντήρησης των κοινόκτητων οικοδομών. Όπως είπε, πολλοί ιδιοκτήτες δεν αντιλαμβάνονται ότι η έγκαιρη συντήρηση δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση αλλά και επένδυση, καθώς αυξάνει τόσο τη διάρκεια ζωής του κτιρίου όσο και την αξία των διαμερισμάτων.

Απαντώντας, τέλος, σε αναφορές για υψηλό κόστος των μελετών από τους μηχανικούς, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ απέρριψε τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι η αμοιβή για μια τεχνική μελέτη αποτελεί μικρό μέρος του συνολικού κόστους συντήρησης και, όταν επιμερίζεται μεταξύ όλων των ιδιοκτητών, αντιστοιχεί σε περιορισμένο ποσό. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μηχανικών στην αγορά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν προσφορές από διαφορετικούς επαγγελματίες ώστε να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα λύση.

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