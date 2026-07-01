Αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται από σήμερα, 1η Ιουλίου 2026, η καταβολή ενοικίων για ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο, σύμφωνα με υπενθύμιση του Τμήματος Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται, η υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 48Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Ν.4/1978, το οποίο θεσπίστηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή των ενοικίων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω:

τραπεζικού εμβάσματος,

χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας,

ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το ύψος του ενοικίου ή τη χρήση της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Το Τμήμα Φορολογίας επισημαίνει ακόμη ότι κάθε δικαιούχος ενοικίου για ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στην Κύπρο υποχρεούται να αποδέχεται την πληρωμή μόνο με τους προβλεπόμενους ηλεκτρονικούς τρόπους και δεν μπορεί να εισπράττει ενοίκια με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

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