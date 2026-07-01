Από σήμερα 1η Ιουλίου 2026 γίνονται αλλαγές σχετικά με την οδήγηση με άδεια οδήγησης μαθητευόμενου, για όλες τις κατηγορίες μοτοσικλετών.

Συγκεκριμένα, η οδήγηση σε δρόμο ή δημόσιο χώρο θα επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-για σκοπούς εκπαίδευσης, υπό την επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών, ο οποίος επιβαίνει σε άλλο όχημα της ίδιας κατηγορίας,

-κατά τη διάρκεια εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας,

-στο πλαίσιο εντεταλμένης οδήγησης εκπαιδευτικού οχήματος της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής ή της Εθνικής Φρουράς.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι οδηγοί οφείλουν να φέρουν τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο Ν. 94(I)/2001, ενώ ο απαιτούμενος προστατευτικός εξοπλισμός καθορίζεται στο άρθρο 16 του Νόμου.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο Ν. 94(I)/2001, ενώ ο απαιτούμενος προστατευτικός εξοπλισμός καθορίζεται στο άρθρο 16 του Νόμου.

Επιπλέον, από την σήμερα, η άδεια οδήγησης μαθητευόμενου για όλα τα οχήματα ισχύει για χρονική περίοδο δύο ετών.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους κατόχους άδειας οδήγησης μαθητευόμενου που επιθυμούν να αποκτήσουν κανονική άδεια οδήγησης να διευθετήσουν έγκαιρα την εξέτασής τους.

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