Ο κυπριακός φούρνος Hello Halloumi στο Μανχάταν έχει καταφέρει μέσα σε μόλις επτά μήνες λειτουργίας να γίνει viral, φέρνοντας το χαλλούμι και τις αυθεντικές κυπριακές γεύσεις στο επίκεντρο της γαστρονομικής σκηνής της Νέας Υόρκης. Πίσω από την ιδέα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος άφησε τον χώρο των επενδύσεων για να υλοποιήσει ένα όνειρο που είχε εδώ και χρόνια.

Όπως εξήγησε, η ιδέα γεννήθηκε από την επιθυμία του να μεταφέρει στην Αμερική την κουλτούρα του κυπριακού φούρνου, με μικρά προϊόντα που μπορεί να δοκιμάζει ο πελάτης, έχοντας όμως ως πρωταγωνιστή το χαλλούμι. Διαπίστωσε ότι όσοι Αμερικανοί δοκίμαζαν το κυπριακό τυρί ενθουσιάζονταν, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην αμερικανική αγορά, και αυτό τον οδήγησε να συνδυάσει τις δύο ιδέες σε ένα πρωτότυπο concept.

Σήμερα, το κατάστημα προσελκύει τόσο Κύπριους και Ελλαδίτες, που αναζητούν γνώριμες γεύσεις από την πατρίδα, όσο και Αμερικανούς που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Στον φούρνο υπάρχουν παραδοσιακές κυπριακές συνταγές, αλλά και δημιουργίες εμπνευσμένες από τις τοπικές προτιμήσεις, όπως τα Bagel Bites με cream cheese και χαλλούμι, που δημιουργήθηκαν ειδικά για το αμερικανικό κοινό.

Μεγάλη απήχηση έχει γνωρίσει και ο καφές με γάλα τριαντάφυλλο, ο οποίος ξεκίνησε ως εποχική πρόταση την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα του καταστήματος. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, οι πελάτες εντυπωσιάζονται από το φυσικό άρωμα και τη γεύση του, το οποίο όπως λένε, θυμίζει πραγματικό τριαντάφυλλο και όχι τα τεχνητά αρώματα που έχουν συνηθίσει στις ΗΠΑ.

Η μετάβαση από τον χώρο των επενδύσεων στην αρτοποιία δεν ήταν εύκολη. Αν και είχε εργαστεί σε εστιατόρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του, η επιστροφή στην εστίαση μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια σε διαφορετικό επαγγελματικό κλάδο αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση. Όπως ανέφερε, καθοριστική ήταν η συμβολή της ομάδας του, τόσο στην ανάπτυξη των συνταγών όσο και στο στήσιμο της επιχείρησης.

Στην προσπάθεια προβολής του καταστήματος εντάχθηκε και ο πρωτότυπος διαγωνισμός Halloumi Games, που διοργανώθηκε με αφορμή την National Cheese Day. Οι συμμετέχοντες δοκιμάστηκαν σε παιχνίδια και προκλήσεις με θέμα το χαλλούμι, ενώ ο νικητής εξασφάλισε δωρεάν χαλλούμι για έναν ολόκληρο χρόνο. Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον και, όπως είπε ο ιδιοκτήτης, καθιερώνεται πλέον ως ετήσιος θεσμός. Ξεχώρισε επίσης το ιδιαίτερο cheesecake με χαλλούμι, χαβιάρι και χρυσό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εκδήλωση και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές.

Οι περισσότερες συνταγές βασίζονται σε αυθεντικές κυπριακές γεύσεις, πολλές από τις οποίες προέρχονται από τη μητέρα του, αλλά και από την αρχική baker της επιχείρησης, Ελένη Λουκά. Πριν από το άνοιγμα του φούρνου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές με περίπου 60 διαφορετικά προϊόντα, στα οποία συμμετείχαν Κύπριοι, Ελλαδίτες και Αμερικανοί, ώστε να διαμορφωθεί ένα μενού που να συνδυάζει την παράδοση με τις προτιμήσεις της αμερικανικής αγοράς. Επιπλέον, περίπου το ένα τρίτο του σημερινού μενού διαμορφώθηκε μετά τα σχόλια των ίδιων των πελατών.

Ο κ. Παπαδάκης θεωρεί ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι πως ολόκληρη η φιλοσοφία του καταστήματος περιστρέφεται γύρω από ένα και μόνο προϊόν, το χαλλούμι, το οποίο περιλαμβάνεται σε όλες τις δημιουργίες. Όπως σημείωσε, οι περισσότεροι πελάτες επιστρέφουν αφού το δοκιμάσουν, ενώ η πρωτοτυπία του concept και οι διαφορετικές γεύσεις έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Παράλληλα, το Hello Halloumi λειτουργεί και ως «πρεσβευτής» της Κύπρου. Στο κατάστημα υπάρχουν αναφορές ότι το χαλλούμι είναι προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), κυπριακές σημαίες, ενώ το προσωπικό ενημερώνει τους πελάτες για την προέλευση του προϊόντος και την Κύπρο γενικότερα.

Στα μελλοντικά του σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία ακόμη ενός ή δύο καταστημάτων στο Μανχάταν και, όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του concept, η επέκταση και στην Κύπρο. Όπως είπε, αυτός είναι ο μεγάλος του στόχος, ώστε το Hello Halloumi να αποκτήσει παρουσία και στην πατρίδα του.