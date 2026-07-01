Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση της απόπειρας φόνου 46χρονης γυναίκας από τον 55χρονο σύζυγό της, ο οποίος αμέσως μετά έθεσε τέλος στη ζωή του.

Μιλώντας για την υπόθεση, ο βοηθός διευθυντής της ΑΔΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου προχώρησαν σε εξετάσεις και παρέλαβαν σημαντικά τεκμήρια.

Όπως είπε, μεταξύ των τεκμηρίων εντοπίστηκε και παραλήφθηκε το πιστόλι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη του εγκλήματος, ενώ συλλέχθηκαν και άλλα στοιχεία που αξιολογούνται στο πλαίσιο των ερευνών.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι η 46χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

«Χθες οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και παραμένει διασωληνωμένη. Η κατάσταση της είναι εξαιρετικά κρίσιμη», είπε χαρακτηριστικά.

Προσωπικές διαφορές και οικονομικά ζητήματα στο μικροσκόπιο

Αναφορικά με τα κίνητρα της επίθεσης, ο βοηθός διευθυντής της ΑΔΕ Λεμεσού δήλωσε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται να υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ του ζευγαριού, στις οποίες περιλαμβάνονταν και οικονομικά ζητήματα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη επιπρόσθετων καταθέσεων, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Παράλληλα, ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ότι το ζευγάρι είχε προκαθορισμένο ραντεβού στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συναντήθηκαν να διερευνώνται.

Πώς πήρε το υπηρεσιακό όπλο

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το πώς ο 55χρονος είχε στην κατοχή του το υπηρεσιακό του όπλο, ο κ. Κυριάκου εξήγησε ότι, γενικά, όταν ένα μέλος της Αστυνομίας αποχωρεί από την εργασία του για προσωπικούς λόγους, δεν επιτρέπεται να πάρει μαζί του τον υπηρεσιακό οπλισμό, εκτός εάν διαθέτει προσωπική χρέωση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταθέσεις, ο αστυνομικός φέρεται να είχε αναφέρει ότι θα απομακρυνόταν για σύντομο χρονικό διάστημα για υπηρεσιακούς λόγους, γεγονός που επίσης αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης.

Δεν υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Ο βοηθός διευθυντής της ΑΔΕ Λεμεσού ανέφερε ακόμη ότι από τους μέχρι στιγμής ελέγχους δεν προκύπτει οποιαδήποτε προηγούμενη καταγγελία σε βάρος του 55χρονου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή βίαιης συμπεριφοράς.

Όπως είπε, έχει πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος και δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε καταγγελία ή ένδειξη που να αφορά περιστατικά βίας σε βάρος της συζύγου του ή άλλης φύσεως αντίστοιχη συμπεριφορά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ούτε από τις μαρτυρίες συναδέλφων και προσώπων που συνεργάζονταν μαζί του προέκυψαν πληροφορίες που να παραπέμπουν σε βίαιη συμπεριφορά.

Τι ισχύει για τις ψυχολογικές αξιολογήσεις

Ερωτηθείς για τις ψυχολογικές αξιολογήσεις των αστυνομικών, ο κ. Κυριάκου εξήγησε ότι αυτές πραγματοποιούνται κατά την πρόσληψη, ενώ στη συνέχεια παρέχεται ψυχολογική στήριξη ή παραπομπή για αξιολόγηση όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τους προϊσταμένους, όταν το ζητήσει το ίδιο το μέλος ή όταν έχει εμπλακεί σε σοβαρά περιστατικά που επιβάλλουν ψυχολογική υποστήριξη.

Τέλος, σε σχέση με πληροφορίες για ενδεχόμενη δεύτερη εργασία του 55χρονου, ο βοηθός διευθυντής της ΑΔΕ Λεμεσού ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο εργαζόταν εκτός Αστυνομίας, επισημαίνοντας πάντως ότι οποιοδήποτε μέλος της Δύναμης επιθυμεί να ασκήσει πρόσθετη εργασία οφείλει προηγουμένως να εξασφαλίσει τη σχετική άδεια.

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