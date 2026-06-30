Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 46χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε πυροβολισμούς από τον 55χρονο σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 46χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ενώ νωρίς το απόγευμα διακομίστηκε σε άλλο νοσηλευτήριο της πόλης, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό αιματηρό επεισόδιο, με δράστη και αυτόχειρα τον 55χρονο αστυνομικό.

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Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, γύρω στις 6:35 το πρωί, εντός του οχήματος της 46χρονης συζύγου του αστυνομικού, το οποίο εντοπίστηκε στο δρόμο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημα του 55χρονου.

Όπως δήλωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστείδου, ο 55χρονος είχε αναλάβει καθήκον στις 06:07, χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και ακολούθως ανέφερε πως θα πήγαινε κάπου με το όχημα του και θα επέστρεφε σε πέντε λεπτά.

Τη μαρτυρία του έδωσε οδηγός, ο οποίος είπε ότι είδε δύο άτομα εντός του οχήματος να φωνάζουν και αφού σταμάτησε, αντιλήφθηκε άνδρα, με στολή αστυνομικού, να κρατά τη γυναίκα από τον λαιμό.

Όταν του ζήτησε να σταματήσει, ο άνδρας τού είπε να φύγει, προτάσσοντας πιστόλι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα, ο άνδρας έστρεψε το όπλο προς τη γυναίκα και την πυροβόλησε, ενώ ακολούθως αυτοπυροβολήθηκε.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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