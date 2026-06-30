Μια συγκλονιστική μαρτυρία για την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε με το πρώτο φως της μέρας στη Λεμεσό έρχεται στη δημοσιότητα. Αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους είπε πως ο δράστης που έδωσε τέλος στη ζωή του, τον απείλησε όταν επιχείρησε να δώσει βοήθεια στη γυναίκα που πυροβολήθηκε.

Ο δράστης φορούσε τη στολή της αστυνομίας (σ.σ υπηρετούσε στη Λιμενική).

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 06:30 το πρωί όπως είπε ο μάρτυρας. Ο ίδιος ανέφερε ότι περνούσε από το σημείο και άκουσε φωνές και είδε δυο άτομα να τσακώνονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το συμβάν εκτυλίχθηκε έξω απο το σχολείο του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί όπου σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στη Λεμεσό οι δυο έδωσαν ραντεβού.

Διαβάστε επίσης: Ανέλαβε καθήκον ο αστυνομικός, χρεώθηκε όπλο και πήγε στο μοιραίο ραντεβού

Ο άνδρας είπε πως έκανε επαναστροφή πήγε πίσω στο σημείο και είδε έναν άνδρα να κρατά μια γυναίκα από τον λαιμό. «Του είπα να την αφήσει, μου είπε «φύε που δαμέ εν η γεναίκα μου». «Της είπε πες ότι δεν σου κάμνω κάτι.. είσαι η γεναίκα μου.. αυτή δεν μιλούσε μου ένεφκε με το χέρι της και ζητούσε βοήθεια», είπε ο μάρτυρας.

Διαβάστε επίσης: Απόπειρα δολοφονίας Λεμεσός: Επείγουσα έκκληση αιμοδοσίας για τη γυναίκα

«Τράβηξε πιστόλι από τη μέση του, το γύρισε πάνω μου και μου είπε φύε εννα σε παίξω. Ταυτόχρονα έπαιξε τη γεναίκα και παίχτηκε και αυτός», ανέφερε ο άνδρας σε δηλώσεις του.