Έπιασε δουλειά 7 λεπτά μετά τις 06:00, χρεώθηκε το υπηρεσιακό του πιστόλι και είπε στους συναδέλφους του ότι πάει κάπου και επιστρέφει. Αυτά αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το αιματηρό συμβάν που σημειώθηκε έξω από σχολείο στο Ζακάκι στη Λεμεσό. Σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε από το σημείο ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, αυτή η πρακτική, του να χρεώνονται τα πιστόλια και να φεύγουν για λίγο οι αστυνομικοί, συνηθίζεται.

Η 46χρονη γυναίκα είχε μεταβεί με δικό της αυτοκίνητο στο σημείο όπου φαίνεται να είχαν κλείσει το μοιραίο ραντεβού. Οι δυο τους έκατσαν στο ίδιο όχημα, διαπληκτίστηκαν έντονα, τότε ο ένστολος την άρπαξε από τον λαιμό και ακολούθως απείλησε περαστικό ο οποίος έσπευσε για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα την πυροβόλησε 4 φορές και ακολούθως ο 55χρονος έθεσε τέρμα στη ζωή του.

Όπως είπε ο Διευθυντής Λεμεσού μέλη της Δύναμης έσπευσαν στο σημείο λίγο πριν τις 7 το πρωί όπου διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματος ήταν νεκρός άνδρας και τραυματισμένη γυναίκα. Η κατάσταση της είναι πολύ κρίσιμη και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λεμεσού.

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Ερωτηθείς για το βιογραφικό του αστυνομικού ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού είπε πως δεν υπάρχει ενώπιον του αναφορά για κάποια επιθετική συμπεριφορά στο παρελθόν.

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