Σε συναγερμό τέθηκε σήμερα το πρωί η Αστυνομία στο Ζακάκι, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε τη σύζυγό του, ενώ αργότερα έθεσε τέρμα στη ζωή του.

Η γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Το ΤΑΕ Λεμεσού είναι στη σκηνή και διερευνά το περιστατικό.

Αποκλεισμένη η σκηνή

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη από τις Αρχές οι οποίες έσπευσαν στο σημείο απ' την πρώτη στιγμή.

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