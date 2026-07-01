Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 58χρονος, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ κινείτο πεζός σε δρόμο στο χωριό Ορούντα, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 21:15, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 58χρονος χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τους δύο άνδρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο 69χρονος έλαβε αργότερα εξιτήριο, ενώ ο 58χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας διερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Λεμεσός: Δίνει μάχη για τη ζωή της η 46χρονη-Μεταφέρθηκε σε δεύτερο νοσοκομείο

Τραγωδία Ξυλοφάγου:«Ένα μεγάλο συγγνώμη,ήρθαν διακοπές και φεύγουν σε φέρετρα»