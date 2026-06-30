Τη δική του συγκλονιστική ιστορία απεξάρτησης μοιράστηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» ένας νεαρός πρώην χρήστης ναρκωτικών, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα προς τους νέους να μην πειραματιστούν με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και, όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, να αναζητήσουν βοήθεια.

Όπως ανέφερε, η πρώτη του επαφή με τα ναρκωτικά έγινε μόλις στα 14 του χρόνια, από καθαρή περιέργεια και επηρεασμένος από την παρέα του. «Έβλεπα τους άλλους να γελούν και να περνούν καλά και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ», είπε, εξηγώντας πως δεν φανταζόταν ότι η μία φορά θα εξελισσόταν σε καθημερινή χρήση.

Σταδιακά, όπως περιέγραψε, απομονώθηκε από τους γύρω του και προτιμούσε να κάνει χρήση μόνος του, καθώς πίστευε ότι έτσι μπορούσε να ξεχνά τα προβλήματά του και να νιώθει καλύτερα. «Νόμιζα ότι θα το κάνω μία φορά και θα τελειώσει εκεί. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συνεχίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, είπε ότι οι γονείς του αρχικά δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ωστόσο, όσο η εξάρτηση γινόταν μέρος της καθημερινότητάς του και η συμπεριφορά του άλλαζε, οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν. Όπως αποκάλυψε, έφυγε δύο φορές από το σπίτι, μέχρι που οι γονείς του έθεσαν ως προϋπόθεση την ένταξή του σε πρόγραμμα απεξάρτησης για να επιστρέψει.

Ο νεαρός εξήγησε ότι, παρότι είχε αρχικά προσεγγίσει πρόγραμμα απεξάρτησης τον Ιούνιο, δεν ήταν ακόμη έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο, πήρε την απόφαση να ζητήσει ουσιαστική βοήθεια και εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης σε ηλικία 17 ετών.

Όπως είπε, έπειτα από επτάμισι μήνες θεραπείας αισθάνεται πλέον ότι έχει ξαναβρεί τον εαυτό και τον χαρακτήρα του. Δήλωσε πως οι σχέσεις του με την οικογένειά του έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενώ συνειδητοποίησε ότι μπορεί να είναι ευτυχισμένος χωρίς τη χρήση ουσιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι γονείς και τα αδέλφια του προσπάθησαν να τον στηρίξουν, όμως δεν γνώριζαν πώς να τον βοηθήσουν αποτελεσματικά. Όπως σημείωσε, η ένταξή του στο θεραπευτικό πρόγραμμα αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της ζωής του.

Απευθυνόμενος σε νέους που διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια ή σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη θεραπεία, τους κάλεσε να επιμείνουν, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα προσφέρει στήριξη, κατανόηση και ένα περιβάλλον που λειτουργεί σαν οικογένεια. «Θα έχεις ανθρώπους δίπλα σου, θα μπορείς να μοιράζεσαι τα προβλήματά σου και να τα αντιμετωπίζεις», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη δυσκολότερη περίοδο της απεξάρτησης, εξήγησε ότι το πιο δύσκολο ήταν να μάθει να ζει χωρίς τη χρήση, καθώς δεν ένιωθε χαρά και δεν ήξερε πώς να γεμίσει την καθημερινότητά του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η εξάρτηση στην ψυχική του υγεία, στις φιλίες και στις προσωπικές του σχέσεις.

Σήμερα, όπως είπε, κάνει ξανά σχέδια για το μέλλον. Θέλει να ολοκληρώσει το σχολείο, να σπουδάσει, να αποκτήσει μια σταθερή εργασία και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Κλείνοντας, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους τους νέους: «Η χρήση δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Η πρόσκαιρη ευχαρίστηση δεν αξίζει το τίμημα. Θα καταστρέψει τις σχέσεις σου, την υγεία σου και μπορεί να σε οδηγήσει είτε σε πρόγραμμα απεξάρτησης, είτε στη φυλακή, είτε σε ψυχιατρικές δομές».

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