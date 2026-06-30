Οι έντονες προσβολές από περονόσπορο έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στους αμπελώνες της επαρχίας Πάφου, με τους αμπελουργούς να κάνουν λόγο για εκτεταμένες καταστροφές στην παραγωγή τους. Η αυξημένη υγρασία και οι βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση της ασθένειας, με αποτέλεσμα, παρά τους επανειλημμένους ψεκασμούς, οι ζημιές να θεωρούνται ιδιαίτερα μεγάλες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των παραγωγών, σε ορισμένες περιοχές οι απώλειες ξεπερνούν το 50% της παραγωγής, ενώ σε παγκύπριο επίπεδο για την επαρχία Πάφου υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν το 30%. Περισσότερο έχουν επηρεαστεί οι ποικιλίες κοινό μαύρο και ξυνιστέρι, αν και, όπως επισημαίνουν οι αμπελουργοί, η ασθένεια έχει πλήξει όλες τις ποικιλίες σε διαφορετικό βαθμό.

Ζητούν έκτακτη στήριξη

Οι παραγωγοί ζητούν από το Υπουργείο Γεωργίας την παραχώρηση έκτακτων αποζημιώσεων, μετά και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν λειτουργοί του Υπουργείου στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να καταγραφεί το μέγεθος των ζημιών.

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Πρώτο ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών Πάφου, βρίσκεται επίσης υπό προετοιμασία συνέδριο στην Πάφο με αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αμπελουργικός τομέας και τις προοπτικές ανάπτυξής του.

Αντωνιάδης: «Υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή σε ορισμένους αμπελώνες»

Σε δηλώσεις του ο ίδιος ανέφερε ότι οι αντίξοες καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών επιδείνωσαν σημαντικά την κατάσταση.

Όπως είπε, σοβαρές προσβολές καταγράφονται σε περιοχές όπως η Λαόνα, η Σαλαμιού, το Βουνί Παναγιάς και η Χούλου, όπου οι βροχοπτώσεις και η παρατεταμένη υγρασία ευνόησαν την ανάπτυξη του περονόσπορου.

«Επηρεάζονται όλες οι ποικιλίες, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο. Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να αποτυπώσουν τις ζημιές, γιατί οι αμπελουργοί είχαν επενδύσει σημαντικούς πόρους και είχαν πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες για να προετοιμάσουν τα αμπέλια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε συγκεκριμένους αμπελώνες καταγράφεται ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής.

Παρεμβάσεις προς το Υπουργείο και στήριξη του κλάδου

Ο Αντωνιάδης ανέφερε ότι οι αγροτικές οργανώσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε διαβήματα προς το Υπουργείο Γεωργίας, αποστέλλοντας σχετικές επιστολές με αίτημα την οικονομική στήριξη των πληγέντων αμπελουργών.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία των αγροτικών οργανώσεων προγραμματίζεται η διοργάνωση συνεδρίου στην Πάφο, όπου θα συζητηθούν τόσο τα προβλήματα όσο και οι προοπτικές του αμπελουργικού τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικά κίνητρα και σταθερή στήριξη για τη διατήρηση της αμπελουργίας.

«Οι αμπελώνες ως ζώνη προστασίας για τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025»

Ο ΓΓ του ΕΚΑ Πάφου υπενθύμισε ακόμη τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι αμπελώνες κατά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025, σημειώνοντας ότι λειτούργησαν ως φυσικές ζώνες προστασίας, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις για τους αμπελουργούς είναι ιδιαίτερα σοβαρές, τονίζοντας την ανάγκη να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του αμπελουργού, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου και να εξασφαλιστούν δίκαιες τιμές για τα προϊόντα τους.

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