Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πέντε λεπτά μετά τα μεσάνυκτα στην τοποθεσία «Περβόλια» της κοινότητας Μαθιάτη.

Η πυρκαγιά στην οποία εντοπίστηκαν 2 εστίες, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 01:30, αφού έκαψε 1 δεκάριο καλαμιώνα και χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 4 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 6 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Σε δεύτερο περιστατικό σήμερα η ώρα 07:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σε περιοχή της κοινότητας Βάσας Κελλακίου.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:50, προτού επεκταθεί.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα, 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα και 2 άτομα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης των δύο πυρκαγιών διερευνώνται.