Σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Στρόβολο, η Λεωφόρος Αργυρουπόλεως μετονομάστηκε σε Λεωφόρο «Δημήτρη Χριστόφια».



Στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα στην οδό Πολυκλείτου, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης, καθώς και η σύζυγος του εκλιπόντος Δημήτρη Χριστόφια, Έλση Χριστοφία, η οποία απηύθυνε αντιφώνηση.



Να αναφερθεί ότι η τελετή περιλάμβανε χαιρετισμούς από τους παρευρισκόμενους και ολοκληρώθηκε με τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας με τη νέα ονομασία της λεωφόρου.



Δείτε τη σχετική ανάρτηση του ΑΚΕΛ:







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