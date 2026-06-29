Εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατά τη διάρκεια της τελετής μετονομασίας της λεωφόρου Αργυρουπόλεως σε λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 18.45. Στην μετονομασία της οδού αναμένεται να παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Λόγω της διεξαγωγής της εκδήλωσης η Αστυνομία ενδέχεται να προβεί σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Η Αστυνομία θα βρίσκεται στον χώρο της εκδήλωσης για διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και για διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Το κοινό καλείται να επιδεικνύει την απαιτούμενη υπομονή και συνεργασία, να ακολουθεί τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή ταλαιπωρίας.