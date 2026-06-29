Άντρας ηλικίας 33 ετών συνελήφθη σήμερα από την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών που διαπράχθηκαν στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.

Ο 33χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και κατά την ανάκρισή του, φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη πέντε διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν στην πόλη και επαρχία Λεμεσού, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2026.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.



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