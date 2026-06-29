Σε κατασχέσεις αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων, στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, προχώρησαν σε δυο περιπτώσεις, στις 27 και 29 Ιουνίου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 27 Ιουνίου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, κατά τη διάρκεια συνήθων ελέγχων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, κατόχων βρετανικών διαβατηρίων, οι οποίες μεταφέρονταν με ταξί εγγεγραμμένο στις κατεχόμενες περιοχές και επρόκειτο να ταξιδέψουν μαζί με ανήλικο παιδί προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν συνολικά 16 κούτες των 200 τσιγάρων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι δύο γυναίκες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθερες, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €960.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου, επίσης στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν σε έλεγχο οχήματος που οδηγούσε Τουρκοκύπριος με βρετανική υπηκοότητα.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν συνολικά 10 κούτες των 200 τσιγάρων και συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους 850 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Ο οδηγός τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα και το όχημα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €1000.











Πηγή: ΚΥΠΕ