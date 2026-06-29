Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου έχει περιοριστεί εντός του χώρου του εργοστασίου, με ενεργό μέτωπο να παραμένει στο δυτικό τμήμα της εγκατάστασης, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης.

Η επιχείρηση συντονίζεται από το προωθημένο κέντρο ελέγχου στην περιοχή και το Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικής. Τέσσερις πυροσβέστες χρειάστηκαν περίθαλψη λόγω θερμικής εξάντλησης, εισπνοής καπνού και ιλίγγου, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν μόλις η σκηνή καταστεί ασφαλής.

Οι φόβοι για εγκλωβισμένους διαψεύστηκαν, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις τελευταίες ενεργές εστίες, έχοντας αποτρέψει την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη διανομής κατεψυγμένων τροφίμων για την επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το προσωπικό ανέφερε πρόβλημα στο ψυγείο 1, το οποίο βρισκόταν στον εσωτερικό χώρο της εγκατάστασης, με πιθανότερο σημείο έναρξης το κομπρεσέρ. Η φωτιά εξαπλώθηκε με ταχύτητα στα υπόλοιπα επτά ψυγεία και στο συσκευαστήριο της αποθήκης, όπου φυλάσσονταν κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα, λαχανικά και άλλα τρόφιμα.

Οι πρώτες πληροφορίες προκάλεσαν ανησυχία για πιθανό εγκλωβισμό εργαζομένων, ωστόσο μετά την καταγραφή του προσωπικού από την Αστυνομία σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, επιβεβαιώθηκε ότι όλοι είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως το εργοστάσιο.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν επτά πυροσβεστικά οχήματα, υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα, όχημα αναπνευστικών συσκευών, δυνάμεις της ΕΜΑΚ και υδροφόρο του Τμήματος Δασών. Στόχος ήταν και η προστασία των γειτονικών εργοστασίων, κάτι που φαίνεται να επιτεύχθηκε, αν και πιθανές ζημιές από την έντονη θερμότητα και τους πυκνούς καπνούς θα αξιολογηθούν τις επόμενες ώρες.











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Πηγή: ΚΥΠΕ