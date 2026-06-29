Περιορισμένη εντός του εργοστασίου παραμένει η πυρκαγιά στην Αραδίππου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά έχει περιοριστεί στον χώρο του εργοστασίου, ενώ παρακείμενα υποστατικά και εργοστάσια έχουν προστατευθεί και εξακολουθούν να προστατεύονται από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Την ίδια ώρα, ενεργό παραμένει το μέτωπο στο δυτικό τμήμα του εργοστασίου, όπου οι πυροσβέστες καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για την οριστική κατάσβεσή του και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Δεν φαίνεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο και όλοι οι εργαζόμενοι φαίνεται πως είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως το εργοστάσιο πριν η πυρκαγιά λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Στο σημείο αναπτύχθηκε τεράστια επιχείρηση πυρόσβεσης, με επτά πυροσβεστικά οχήματα, υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα, όχημα αναπνευστικών συσκευών, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, καθώς και υδροφόρο του Τμήματος Δασών. Βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά εργοστάσια.

Η επιχείρηση συντονίζεται τόσο από το προωθημένο κέντρο ελέγχου που στήθηκε στην περιοχή όσο και από το Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής, με την ηγεσία του Σώματος να παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη.

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Το δύσκολο έργο των πυροσβεστών αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι τέσσερα μέλη της Πυροσβεστικής χρειάστηκαν περίθαλψη λόγω θερμικής εξάντλησης, εισπνοής καπνού και επεισοδίων ιλίγγου, χωρίς ωστόσο να διατρέχουν κίνδυνο.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς θα αρχίσουν μόλις η σκηνή καταστεί ασφαλής, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς.