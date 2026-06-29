Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για τον περιορισμό της.

Στο μέρος της πυρκαγιάς στήθηκε προωθημένο κέντρο ελέγχου από το Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ κλήθηκε προληπτικά η Υπηρεσία Ασθενοφόρων και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για αποστολή Λειτουργών.

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε ολόκληρο το εργοστάσιο, ενώ ταυτόχρονα διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν παγιδευμένων ατόμων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, με βασικό στόχο να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικά υποστατικά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη σκηνή επιχειρούν τρία πυροσβεστικά οχήματα, υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα και όχημα Αναπνευστικών Συσκευών από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας, ενώ ζητήθηκε επιπρόσθετη ενίσχυση από την ΕΜΑΚ με ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα.

Όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση, το θερμικό φορτίο είναι εξαιρετικά έντονο, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να έχει καταλάβει ολόκληρο το εργοστάσιο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους τόσο στην κατάσβεση όσο και στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται έρευνες στο εσωτερικό του κτηρίου για τον εντοπισμό πιθανόν εγκλωβισμένων ατόμων.