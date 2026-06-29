Το δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας διέταξε την τριήμερη κράτηση του 30χρονου πατέρα και της 38χρονης μητριάς των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν την Κυριακή νεκρά μέσα σε όχημα στο χωριό Ξυλοφάγου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης αμελούς στάσης. Στο μεταξύ, η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων με τη συνεργασία της βουλγαρικής αστυνομίας ήρθε σε επαφή με την μητέρα των δυο παιδιών.

Οι ανακριτές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, εξετάζοντας υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων και το ίδιο το όχημα. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκύπτει κίνδυνος επηρεασμού μαρτυρίας, ωστόσο αποφάσισε την κράτησή των δυο ατόμων λόγω του ενδεχόμενου διαφυγής τους, καθώς δεν διατηρούν δεσμούς με την Κύπρο. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας επί των σορών των δύο παιδιών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας αιτήθηκε όπως εκδοθεί διατάγματα κράτησης τεσσάρων ημερών για τους δυο υπόπτους. Ο συνήγορος υπεράσπισης της 38χρονης δεν έφερε ένσταση. Ένσταση έφερε η συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου.

Ο υπεύθυνος διερεύνησης εγκλημάτων της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας και πως θα εξεταστεί το υλικό που έχει παραληφθεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που σχετίζεται με την υπόθεση. Το οπτικοακουστικό υλικό είναι μεγάλο και σε κακή ποιότητα γι’ αυτό πρέπει να σταλεί για περαιτέρω ανάλυση. Από τις εικόνες φαίνονται τα δυο παιδιά να παίζουν εντός του οχήματος, όπως αναφέρθηε.

Θα γίνει τεχνική εξέταση του οχήματος για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει δυσλειτουργία στον μηχανισμό με τον οποίο κλειδώνουν οι πόρτες του αυτοκινήτου. Η Αστυνομία θα συμβουλευτεί και την κατασκευάστρια εταιρεία του οχήματος.

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν θα πρέπει να ληφθούν ακόμη περίπου 25 καταθέσεις από άτομα που διαμένουν σε οικίες περιμετρικά της σκηνής όπου εντοπίστηκαν νεκρά τα δυο παιδάκια. Λόγω του ότι είναι οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί η Αστυνομία ανέφερε ότι θα χρειαστεί διερμηνέα.

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Θα εξεταστούν, επίσης, τα κινητά τηλέφωνα των δυο υπόπτων. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι κλήσεις, τα μηνύματα, οι τοποθεσίες, οπτικοακουστικό υλικό, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο και οι ενέργειές τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Επίσης αναφέρθηκε πως σήμερα το απόγευμα θα φτάσει στην Κύπρο γιατρός για να εξετάσει τις δυο σορούς των μικρών παιδιών.

Η συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου, Ανδριάνα Κλαϊδη, στο πλαίσιο της ένστασης που έφερε για να μείνει υπό κράτηση ο πελάτης της ανέφερε πως το αυτοκίνητο βρίσκεται στην Αστυνομία συνεπώς δεν μπορεί ο ύποπτος να αλλοιώσει το οτιδήποτε, το ίδιο ισχύει και με το οπτικοακουστικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης αφού είναι στα χέρια της Αστυνομίας. Σε σχέση με τις καταθέσεις των δυο υπόπτων επίσης δεν μπορεί να παρέμβει ο οποιοσδήποτε αφού είναι στην κατοχή της Αστυνομίας και τα πτώματα των δυο παιδιών είναι στο νεκροτομείο όπου επίσης δεν έχει πρόσβαση ο ύποπτος, σημείωσε. Συνεπώς ανέφερε σε σχέση με το ενδεχόμενο επηρεασμού του μαρτυρικού υλικού δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε πως θα ληφθούν ακόμη 25 καταθέσεις από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον των δυο υπόπτων και ενδεχομένως να επιχειρήσουν να επηρεάσουν μαρτυρίες.

Στην απόφαση του ο δικαστής ανέφερε μεταξύ άλλων πως «γνωρίζω πως είναι πολύ ευαίσθητης φύσεως το θέμα αυτό", προσθέτοντας πως σε κανέναν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ανέφερε πως «σύμφωνα με το άρθρο 30 της νομοθεσίας των Βρετανικών Βάσεων γίνεται αποδεκτό ότι γίνεται έρευνα σε σχέση με τον θάνατο των δυο παιδιών αδίκημα για αμελή στάση. Είναι αποδεκτό πως οι δυο ύποπτοι συνελήφθησαν για την διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν είναι κατηγορούμενοι αλλά υπόκεινται σε έρευνα στο στάδιο αυτό», είπε

Ο δικαστής ανέφερε πως «δεν ικανοποιείται, σε σχέση με το μαρτυρικό υλικό, πως είναι πιθανόν ή δυνατόν οι ύποπτοι να παρέμβουν λόγω του ότι το υλικό είναι στην κατοχή της Αστυνομίας. Αντιλαμβάνομαι την προσεκτική προσέγγιση τηςΑαστυνομίας και δέχομαι ότι οποιοδήποτε άτομο ίσως επηρεαστεί. Σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό που έχω στην κατοχή μου δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος».

Σημείωσε πως «η αστυνομία έλαβε τα απαραίτητα και απαιτούμενα μέτρα για να χειριστεί την υπόθεση».

Σε σχέση με το εάν υπάρχει ο κίνδυνος οι δυο ύποπτοι να διαφύγουν από τις Βρετανικές Βάσεις, ανέφερε πως «υπάρχουν εύλογοι λόγοι για να το πράξουν αφού όπως είπε δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής εάν διαφύγουν, αφού κανένα δεσμό δεν έχουν με την Κύπρο και με τις Βρετανικές Βάσεις».

Ο δικαστής ανέφερε πως «έλαβε σοβαρά υπόψη το ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση και θέλει προληπτικά να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι δυο ύποπτοι να διαφύγουν».

Πρόσθεσε πως «θα πρέπει να απαντηθούν πολλά ερωτήματα σε σχέση με την υπόθεση» γι αυτό και προχώρησε στην έκδοση διαταγμάτων κράτησης των δυο υπόπτων για περίοδο 3 ημερών.

Στο τέλος της απόφασης του απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ο δικαστής ανέφερε πως «δεν πρέπει να προχωρούμε σε λαϊκά δικαστήρια ή σε δίκες μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης». Ανέφερε πως οι δυο είναι ύποπτοι δεν έχουν κατηγορηθεί και δεν έχει γίνει δίκη». Σημείωσε πως το δημόσιο συμφέρον δεν προχωρά από εικασίες και θεωρίες που δεν έχουν υπόβαθρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ