Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι δύο γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύζυγο και γαμπρό τους το απόγευμα του Σαββάτου στον Στρόβολο. Ο 35χρονος ύποπτος από τη Συρία παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν γύρω στις 4:50 το απόγευμα του Σαββάτου τραυματισμένες, μέσα σε διαμέρισμα στη Λευκωσία. Αμέσως μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή.

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Σημειώνεται ότι οι Αρχές διενεργούν έρευνες για εντοπισμό του δράστη, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του 35χρονου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία καταζητεί τον AHMED AL ZOUEID, 35 ετών, από τη Συρία, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 27 Ιουνίου 2026 στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη βία στην οικογένεια. Σημειώνεται ότι ο 35χρονος καταζητείται από τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς φέρεται να παραβίασε δικαστικά διατάγματα που είχαν εκδοθεί σε βάρος του.