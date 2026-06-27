Σε κινητοποίηση τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η Αστυνομία στη Λευκωσία, έπειτα από πληροφορία για επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, Σύρος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και την πεθερά του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι.

Οι δύο τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Διαβάστε επίσης: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Τραχώνι - Δύο υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα