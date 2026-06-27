Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το Σάββατο στο Τραχώνι της Λεμεσού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης προστάτευσαν σπίτια, δύο πολίτες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και τρίτος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα, την ώρα που προσπαθούσαν να προστατέψουν τις περιουσίες τους.

Σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς προστατεύσαν κατοικίες.

Κλήθηκε ασθενοφόρο στην πυρκαγιά όταν δύο πολίτες υπέστησαν ελαφριά εγκαύματα στα χέρια και τρίτος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα στην προσπάθεια τους για προστασία των κατοικιών τους από την πυρκαγιά, με λάστιχο κήπου.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Για την πλήρη κατάσβεσή της επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα και εκσκαφείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Βρετανικών Βάσεων, του Δήμου Κουρίου και εθελοντικών ομάδων. Επιχειρούν επίσης δύο πτητικά μέσα.

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Πηγή: ΚΥΠΕ