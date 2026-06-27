Σε κινητοποίηση έχουν τεθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Λεμεσό, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Τραχώνι το απόγευμα του Σαββάτου. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν δυνάμεις πυρόσβεσης των Βρετανικών βάσεων.

Όπως αναφέρει με ανάρτηση του στο Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής, η πυρκαγιά μαίνεται σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην περιοχή Τραχωνίου Λεμεσού.

«Ανταποκριθήκαμε με πυροσβεστικές δυνάμεις από Επαρχία Λεμεσού. Έχει ενεργοποιηθεί η Πολιτική Άμυνα και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα. Επιπρόσθετα υποστηρίζει την κατάσβεση και πυροσβεστικό όχημα των Βρετανικών Βάσεων, δύο εκσκαφείς και μία Φορητή Πυροσβεστική Μονάδα (Φ.Π.Μ) του Δήμου Κουρίου» αναφέρει ο κ. Κεττής.

Η φωτιά εκ πρώτης όψεως φαίνεται να προκλήθηκε μετά από επαφή φορτηγού οχήματος με καλώδια της ΑΗΚ.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς προστατεύσαν κατοικίες. Κλήθηκε ασθενοφόρο στην πυρκαγιά όταν δύο πολίτες υπέστησαν ελαφριά εγκαύματα στα χέρια και τρίτος με αναπνευστικά προβλήματα στην προσπάθεια τους για προστασία των κατοικιών τους από την πυρκαγιά με λάστιχο κήπου.

Η πυρκαγιά κατέκαυσε τρία περίπου εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, σωρούς από κοπριά, άχρηστα υλικά, σκύβαλα, μπαλέτα και μια εγκαταλειμμένη μάντρα εντός κατοικημένης περιοχής.

Προστατεύθηκε αριθμός οικιών οι οποίες κινδύνευσαν ως επίσης και ένα κτηνοτροφικό υποστατικό με διάφορα ζώα. Δεν υπήρξε ζημιά σε οποιαδήποτε οικία ή υποστατικό εκτός από ένα εγκαταλειμμένο κτηνοτροφικό υποστατικό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εξετάζονται από το SBA - Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Δείτε βίντεο από το Atlas Fireteam