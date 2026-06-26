«Επίθεση» κατά του Γενικού Εισαγγελέα εξαπέλυσε ο Μητροπολίτης Μόρφου, επαναφέροντας στο προσκήνιο την υπόθεση του αγιασμού που είχε τελέσει στον ποταμό Κλάριο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε ομιλία του, η οποία δημοσιεύθηκε στο YouTube, ο Μητροπολίτης υποστήριξε ότι η έφεση που καταχωρίστηκε μετά την αθωωτική απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου στρεφόταν προσωπικά εναντίον του. «Ήθελε εμένα ο Γενικός Εισαγγελέας και θέλει να με δικάσει γιατί έκαμα τον αγιασμό τον καιρό του κορωνοϊού στον Κλάριο ποταμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην υπόθεση, υποστήριξε ότι το μόνο για το οποίο κατηγορήθηκε ήταν η τέλεση του αγιασμού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν πιστοί στην περιοχή. «Αυτό ήταν το έγκλημά μου, γιατί έβαλα σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία με το να έρθει ο κόσμος μαζί μου στον ποταμό», δήλωσε.

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