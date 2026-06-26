Η χρήση κινητού τηλεφώνου πίσω από το τιμόνι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σοβαρότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων συγκρούσεων, με τον Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, να επισημαίνει ότι σε αρκετά σοβαρά και θανατηφόρα δυστυχήματα καταγράφεται αυτή η συμπεριφορά.

Όπως ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που ακόμη και κατά την οδήγηση βλέπουν βίντεο στο TikTok, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη δική τους ζωή και την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Tο Υπουργείο Μεταφορών προωθεί την εγκατάσταση νέων σταθερών καμερών που θα αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο τον εντοπισμό οδηγών που κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγούν.

Ο υπουργός Μεταφορών και Έργων σημείωσε ότι αρχικά, το σύστημα θα τοποθετηθεί πιλοτικά και αναλόγως αποτελεσμάτων θα αξιολογηθεί η εφαρμογή του.

Σε ότι αφορά τις κινητές κάμερες, είπε ότι έχει δοθεί οδηγία να μεταφερθούν στις πόλεις, όπου καταγράφονται τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία. Επεσήμανε, παράλληλα, πως εξετάζεται η εγκατάσταση σταθερού συστήματος, το οποίο να καταγράφει το όριο ταχύτητας στην ύπαιθρο.

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