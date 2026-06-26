Ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, χαρακτήρισε ως «ατόπημα» την πρόσκληση του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου προς αστυνομικούς να του αποστείλουν βιογραφικά για τη στελέχωση της προσωπικής του φρουράς, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή αστυνομικών δεν αποτελεί αρμοδιότητα πολιτικών προσώπων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι πριν τοποθετηθεί δημόσια επικοινώνησε με τον ευρωβουλευτή, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα, αλλά για μια λανθασμένη ενέργεια. Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν ένας πολιτικός ζητήσει συγκεκριμένο αστυνομικό για τη φρουρά του, η τελική απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Τόνισε ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας αξιολογεί τόσο τις υπηρεσιακές ανάγκες όσο και την εκπαίδευση κάθε μέλους, επισημαίνοντας πως μπορεί να απορρίψει σχετικό αίτημα εάν κρίνει ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός είναι απαραίτητος σε άλλη υπηρεσία. «Βιογραφικά δεν αποστέλλονται», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαδικασία δεν λειτουργεί με ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος προς πολιτικά πρόσωπα.

Ο κ. Λοϊζίδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η παρέμβαση της συντεχνίας απέτρεψε την αποστολή βιογραφικών από αστυνομικούς, σημειώνοντας ότι η στελέχωση της φρουράς του κ. Παναγιώτου θα ακολουθήσει τη θεσμοθετημένη διαδικασία, με εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής του Αρχηγείου προς τον Υπουργό και τελική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αναφερόμενος γενικότερα στο σύστημα διάθεσης αστυνομικών φρουρών, εξήγησε ότι ο αριθμός των μελών που διατίθενται σε κάθε πολιτικό πρόσωπο δεν είναι προκαθορισμένος, αλλά προκύπτει από αξιολόγηση της επικινδυνότητας, η οποία ανανεώνεται σε τακτική βάση. Όπως είπε, αντίστοιχη προστασία παρέχεται σε υπουργούς, πρέσβεις, τον Πρόεδρο της Βουλής, κρατικά κτίρια και άλλα πρόσωπα ή εγκαταστάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του παρελθόντος για αστυνομικούς που εκτελούσαν προσωπικές εξυπηρετήσεις πολιτικών προσώπων, ο πρόεδρος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ υποστήριξε ότι τέτοιες πρακτικές δεν υφίστανται σήμερα. Διευκρίνισε ότι οι αστυνομικοί που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια προστατευόμενου προσώπου το συνοδεύουν σε όλες τις μετακινήσεις του, ενώ όταν το πρόσωπο βρίσκεται στο εξωτερικό και οι ίδιοι δεν βρίσκονται σε άδεια, μπορούν να αξιοποιηθούν προσωρινά σε άλλες υπηρεσιακές ανάγκες της Αστυνομίας.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχηγού Αστυνομίας ενώπιον της Επιτροπής Νομικών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά τόσο στη νομοθεσία όσο και στον τεχνολογικό εξοπλισμό της Αστυνομίας. Ζήτησε την άμεση προώθηση της νομοθεσίας που θα επιτρέπει παρακολουθήσεις με δικαστικό διάταγμα, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα έπρεπε ήδη να είχε ψηφιστεί, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που υπάρχουν σε άλλα ζητήματα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Αστυνομία θα πρέπει να αξιοποιεί ταχύτερα τις διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού που προβλέπονται για θέματα εθνικής ασφάλειας, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή της ικανότητα απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Όπως είπε, πραγματική ένδειξη επιτυχίας θα είναι η μείωση φαινομένων όπως οι εμπρησμοί και άλλες εγκληματικές ενέργειες, όταν οι εγκληματικές οργανώσεις αρχίσουν να φοβούνται περισσότερο τη δράση της Αστυνομίας.

Κλείνοντας, ο κ. Λοϊζίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, αναγνωρίζεται πλέον περισσότερο το έργο των αστυνομικών πρώτης γραμμής. Παράλληλα, κάλεσε την Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια των μελών της Δύναμης, τη μοριοδότηση, τις ημέρες ανάπαυσης και άλλα εργασιακά ζητήματα, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της Αστυνομίας και όχι μεμονωμένες υπηρεσίες.

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