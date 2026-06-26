Τον κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία επιδείνωση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Κύπρο έκρουσε η κλινική διευθύντρια της Αγίας Σκέπης, Τίνα Παύλου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», όπου εξήγησε γιατί στη χώρα εμφανίζονται πλέον οπιούχα ναρκωτικά, αλλά και τις σοβαρές συνέπειες που επιφέρουν.

Αναφερόμενη στους πρόσφατους εντοπισμούς αποξηραμένων βολβών παπαρούνας, η κ. Παύλου εξήγησε ότι πρόκειται για ουσίες που ανήκουν στην οικογένεια των οπιούχων.

«Ανήκει στην οικογένεια των οπιούχων. Η αλήθεια να λέγεται ότι στην Κύπρο, λόγω αλλαγής των τρόπων διακίνησης μέσα στην Ανατολή και στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε αρκετή ηρωίνη στην Κύπρο. Οπότε γλιτώσαμε έως έναν βαθμό από αυτό το κεφάλαιο. Και τώρα εντοπίστηκαν...», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, όλα τα οπιούχα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και εξαιρετικά εθιστικά.

«Ναι, ναι, ναι. Και τα εξαρτησιογόνα. Τα οπιούχα, όλη η οικογένεια των οπιούχων, είναι μία από τις δύο κατηγορίες ουσιών που προκαλούν σωματική εξάρτηση. Δύο είναι αυτές οι ουσίες. Και σωματική εξάρτηση τι σημαίνει; Σημαίνει μόνιμη ζημιά στον εγκέφαλο. Μακροχρόνια. Όταν έρθει μια σωματική εξάρτηση δεν φεύγει ποτέ. Και είναι δύο αυτές οι ουσίες. Τα οπιούχα ουσιαστικά και το αλκοόλ.»

Η κ. Παύλου περιέγραψε, παράλληλα, μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την πορεία των εξαρτήσεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι οι ανάγκες αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τις δυνατότητες του συστήματος.

«Μεγάλη λύπη να πω. Τρομερό το γεγονός ότι, σε σύγκριση με πέρσι που θεωρούσαμε την περσινή χρονιά πολύ κακή χρονιά, μιλούμε για διπλάσια προσέλευση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας, πάρα πολύ ανησυχητικό.»

Όπως είπε, η αύξηση των συνθετικών ναρκωτικών έχει αλλάξει ακόμη και τον τρόπο λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων.

«Ναι, μπορούμε να πούμε ανοιχτά και επίσημα ότι δεν ανταποκρινόμαστε στον βαθμό που θα έπρεπε να ανταποκριθούμε με αυτά που συμβαίνουν. Τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα και ο όγκος που βλέπουμε είναι η επιβεβαίωση του πού πρέπει να στραφούμε σαν χώρα όσον αφορά την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επιπτώσεις των συνθετικών ουσιών στην ψυχική υγεία, εξηγώντας ότι πολλοί χρήστες καταλήγουν επανειλημμένα στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

«Οι επιπτώσεις που έχουν τα συνθετικά ναρκωτικά οδηγούν καθημερινά χρήστες στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Εκεί γίνεται μια διαχείριση ενός ψυχωτικού επεισοδίου, που είναι η κλασικότερη πλέον κατάσταση των συνθετικών ναρκωτικών. Βγαίνουν έξω τα άτομα και φυσικά, λόγω εξάρτησης, ξαναμπαίνουν πίσω στη χρήση την ίδια μέρα και ξανά πίσω στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.»

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι την περασμένη εβδομάδα αξιολογήθηκε στην Αγία Σκέπη ένας 35χρονος, ο οποίος είχε νοσηλευτεί 19 φορές.

«Αξιολογήσαμε έναν νεαρό γύρω στα 35 χρόνια, ο οποίος βρισκόταν στη 19η νοσηλεία του. Αυτό από μόνο του όχι μόνο είναι τραυματικό, είναι βάναυσο.»

Η κλινική διευθύντρια της Αγίας Σκέπης υπογράμμισε ότι απαιτούνται άμεσα παρεμβάσεις, ζητώντας τη δημιουργία χώρου κράτησης και θεραπείας ανηλίκων, ειδικής πτέρυγας για χρήστες ουσιών στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, αλλά και μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη από πολύ μικρές ηλικίες.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία. Πρέπει να μιλούμε για φροντίδα συναισθηματική και φροντίδα ψυχικής υγείας από το νηπιαγωγείο. Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε αλλαγές. Και αυτά πρέπει να ξεκινήσουν χθες.»