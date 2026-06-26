Υπόθεση αιφνίδιου θανάτου αγοριού μόλις 12 μηνών διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι είχε παρουσιάσει αδιαθεσία τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία και, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ από αστυνομική πηγή, διερευνάται υπόθεση αιφνίδιου θανάτου.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου αγοριού αναμένεται να καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί αργότερα.

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Πηγή: ΚΥΠΕ