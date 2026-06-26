Τραγωδία σημειώθηκε στη Λεμεσό, όπου ένα βρέφος ηλικίας ενός έτους έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το βρέφος μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού από συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να παρουσιάζει σημεία ζωής.

Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο περίπου μία ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία διερευνά αιφνίδιο θάνατο.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διακριβωθούν από τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί από τη Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, και τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

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