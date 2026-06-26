Την κράτηση μέχρι τη δίκη των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος μελών της ίδιας τους της οικογένειας, διέταξε το Εφετείο, ανατρέποντας την προηγούμενη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου που τους είχε αφήσει ελεύθερους υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση αφορά έναν 46χρονο πατέρα και τα δύο ενήλικα παιδιά του, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά αδικημάτων που φέρονται να διαπράχθηκαν από το 2013 έως και τον Μάιο του 2026 σε βάρος των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου, η οποία έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, το πρωτόδικο δικαστήριο υπέπεσε σε σφάλμα κρίνοντας ότι δεν υπήρχε επαρκής κίνδυνος φυγοδικίας, επηρεασμού μαρτύρων ή επαναδιάπραξης αδικημάτων. Οι εφέτες έκριναν ότι, παρά το γεγονός πως οι κατηγορούμενοι διαμένουν στην Κύπρο εδώ και περίπου 20 χρόνια ως αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, εργάζονται και διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο, οι συγκεκριμένοι δεσμοί δεν αρκούν για να εξουδετερώσουν τον αυξημένο κίνδυνο φυγής, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των κατηγοριών και τις βαριές ποινές που ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση καταδίκης.

Το δικαστήριο σημειώνει ότι ο πατέρας αντιμετωπίζει τις σοβαρότερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απαγωγή, υποβολή προσώπου σε σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, άσεμνη επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, πρόκληση σωματικής βλάβης, κακομεταχείριση παιδιού, παραβίαση των καθηκόντων αρχηγού οικογένειας, καθώς και απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Τα δύο παιδιά του αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες που περιλαμβάνουν πρόκληση σωματικής βλάβης, κοινές επιθέσεις, ψυχική κακοποίηση, παρενόχληση, αντίσταση κατά αστυνομικών και άλλα συναφή αδικήματα.

Το Εφετείο αναφέρεται εκτενώς και στο μαρτυρικό υλικό που τέθηκε ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των παραπονούμενων παιδιών, ο πατέρας τα χτυπούσε με ζώνη, κρατούσε το φαγητό κλειδωμένο σε δωμάτιο, τα ανάγκαζε να κοιμούνται στο πάτωμα και δεν τους επέτρεπε να εξέρχονται από το σπίτι. Μία από τις θυγατέρες κατήγγειλε ότι ο πατέρας της επιχείρησε να την εξαναγκάσει να γδυθεί προκειμένου να διαπιστώσει αν διατηρούσε σχέση, ενώ όταν εκείνη αρνήθηκε, τη χτύπησε. Παράλληλα, γείτονες και εκπαιδευτικοί κατέθεσαν ότι τα παιδιά πήγαιναν συχνά στο σχολείο πεινασμένα, με βρώμικα ρούχα ή εμφανή σημάδια κακοποίησης, ενώ αναφέρθηκε ακόμη ότι ο πατέρας δεν συνεργαζόταν με τις σχολικές αρχές ούτε επέτρεπε στα παιδιά να εξεταστούν από γιατρούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε το Εφετείο στον κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι όλοι σχεδόν οι βασικοί μάρτυρες είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ υπάρχουν και τρίτα πρόσωπα, όπως γείτονες, ιδιοκτήτης της κατοικίας, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας. Μάλιστα, το δικαστήριο έκανε ειδική αναφορά σε πληροφορία σύμφωνα με την οποία μία από τις ανήλικες παραπονούμενες φέρεται να προσεγγίστηκε από την κατηγορούμενη αδελφή της, η οποία της ζήτησε να ανακαλέσει την κατάθεσή της και να ισχυριστεί ότι όσα είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ήταν ψευδή.

Το Εφετείο διαπίστωσε ακόμη ότι το πρωτόδικο δικαστήριο δεν αξιολόγησε ορθά τον κίνδυνο επαναδιάπραξης αδικημάτων, ιδιαίτερα για τον πατέρα και τον έναν γιο, επισημαίνοντας πως οι καταγγελλόμενες πράξεις εκτείνονται σε διάστημα άνω των δέκα ετών και ότι εκκρεμούν επιπλέον ποινικές υποθέσεις παρόμοιας φύσης εις βάρος τους. Κατά την κρίση του δικαστηρίου, το γεγονός ότι τα ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά σε χώρους υπό την ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας δεν αρκεί για να εκμηδενίσει τον σχετικό κίνδυνο.

Ως εκ τούτου, το Εφετείο έκανε δεκτές τις εφέσεις της Κατηγορούσας Αρχής, ακύρωσε την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου, καθώς και όλους τους όρους εγγύησης και τα διατάγματα που είχαν επιβληθεί, και διέταξε την κράτηση και των τριών κατηγορουμένων μέχρι την έναρξη της δίκης τους στις 16 Ιουλίου 2026.

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