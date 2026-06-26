Μια 39χρονη Ρωσίδα τουρίστρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κύπρου, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στην Λεμεσό, σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού καναλιού Baza στο Telegram.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γυναίκα φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ πριν αρχίσει να τρέχει γυμνή στους δρόμους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε κάποια στιγμή επιχείρησε να εισέλθει σε διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός, αιφνιδιασμένος, να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο.





Περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το Baza, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν άμεσα.

Λίγο αργότερα η γυναίκα κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρουσίασε αφρούς στο στόμα. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις φέρεται να έδειξαν παρουσία τόσο ναρκωτικών ουσιών όσο και αλκοόλ στον οργανισμό της.

Το Baza αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να τη διασωληνώνουν και να τη θέτουν σε φαρμακευτικό κώμα.

Το ρωσικό μέσο υποστηρίζει ακόμη ότι η γυναίκα είχε φτάσει στην Κύπρο στις αρχές Ιουνίου για διακοπές.





