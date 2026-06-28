Η Άντρη Χατζηανδρέου εξελέγη νέα αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς στην αναπληρωματική εκλογή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εφόρου Αναπληρωματικής Εκλογής Αντιδημάρχου, η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε ομαλά στις έξι σε όλα τα εκλογικά κέντρα, χωρίς προβλήματα.

Συνολικά ψήφισαν 4.210 εκλογείς, ή ποσοστό συμμετοχής 27,73% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων, νέα αντιδήμαρχος αναδείχθηκε η Άντρη Χατζηανδρέου που έλαβε 2,309 ψήφους ή ποσοστό 55,49%.

Ανθυποψήφιός της ήταν ο Προκόπης Προκοπίου που έλαβε 1,852 ψήφους ή ποσοστό 44,51%.

Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ήταν 15,182 και το ποσοστό αποχής ανήλθε στο 72,27%.

Η ανακήρυξη θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας τη Δευτέρα στις 11:00.

Ο θώκος του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κενώθηκε μετά την παραίτηση του Αντρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέλαβε βουλευτική έδρα με τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου.

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Πηγή: ΚΥΠΕ